"مدني أبوظبي" ينقذ 21 شخصاً حاصرتهم النيران في حريق فيلا

المصدر: وام

أنقذ دفاع مدني أبوظبي 21 شخصاً حاصرتهم النيران بحريق شب في الطابق الأول من فيلا مقسمة إلى 9 وحدات سكنية في منطقة المشرف تقطنها عائلات من مختلف الجنسيات.

وأفاد المقدم مهندس سالم هاشم الحبشي مدير إدارة العمليات بالإدارة العامه للدفاع المدني بأن أعمار الأشخاص الذين تم إنقاذهم تتراوح بين الشهرين إلى 47 عاماً، فيما تم نقل ثلاث حالات أصيبت بالاختناق نتيجة لاستنشاق الدخان إلى المستشفى عن طريق إسعاف شرطة أبوظبي.

وكان فريق الإطفاء في مركز دفاع مدني القبيسات، سيطر على الحريق وأخمده على نحو منع انتشاره إلى باقي المبنى، بعد ورود بلاغ يفيد بوقوع حادث الحريق الذي تعاملت معه الجهات الشرطية على وجه السرعة.

وحث على أهمية الالتزام بشروط السلامة العامة وتعزيز الإجراءات الوقائية في المساكن، وتجنب مسببات الحرائق حفاظاً على سلامة الجميع، مشيراً إلى أن التحقيقات لاتزال جارية لمعرفة ملابسات وأسباب الحريق.