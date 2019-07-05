اصطحب زميلته إلى الشاطئ وهتك عرضها

المصدر: دبي - رامي عايش

كشفت النيابة العامة أمام محكمة الجنايات في دبي، أمس، عن تورط طالب مدرسة آسيوي، بهتك عرض زميلته بالإكراه، بعد اصطحابها في سيارته إلى أحد شواطئ الإمارة والاعتداء عليها.

وقالت المجني عليها، البالغة من العمر 16 عاماً، في إفادتها للنيابة العامة، إنها تعرفت إلى المتهم في أبريل الماضي، كونهما يدرسان في المدرسة عينها، وفي الشهر ذاته، طلب مقابلتها خارج المدرسة، فقابلته في منطقة النهدة، ومن ثم عادت إلى المنزل، وبعدها كرر طلبه ثانية بعد عدة أيام، واصطحبها معه إلى شاطئ الممزر برفقة صديقه، وهناك أقدم على هتك عرضها داخل السيارة التي كانت بحوزته.

وأضافت المجني عليها، أن المتهم أرجعها إلى منزلها، ولم تخبر أحداً من أهلها بما تعرضت له، وبعد أيام طلب المتهم مقابلتها مرة ثالثة فقابلته، ولما حاول التحرش بها كما فعل في المرة الأولى رفضت، وتهربت منه، وأخبرت أختها التي سارعت إلى إبلاغ الشرطة لفتح بلاغ بالأمر.