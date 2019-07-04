صفر جريمة في نخلة جميرا وتلال الإمارات

المصدر: دبي - البيان

انطلق ملتقى «أمن مدينة المستقبل» التي تنظمه القيادة العامة لشرطة دبي برعاية اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، وبحضور اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، والعميد جمال سالم الجلاف، مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، وعدد من الضباط، في مدينة جميرا، وبمشاركة ممثلي 25 جهة حكومية وخاصة، ممن أسهموا في مكافحة الظواهر الإجرامية.

حيث تم استعراض الجهود المبذولة، ومناقشة التحديات ووضع التوصيات، وتكريم لجنة «عيون» الأمنية، والكشف عن إنجاز جديد لشرطة دبي، يتمثل في تحقيق «صفر» جريمة في منطقتي نخلة جميرا وتلال الإمارات.

آليات جديدة

وقال اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون البحث الجنائي: جاء تحقيق هذا الإنجاز المتفرد بفضل مساعينا الدائمة نحو الصدارة الأمنية وفق أعلى المعايير العالمية، وحرص شرطة دبي على مواكبة واستباق التطور في أساليب الجريمة، والتصدي لها بالعقول والتقنيات التكنولوجية، وتبادل الخبرات والمعارف والتجارب مع دول العالم المختلفة، وتعزيز التعاون مع الشركاء الداخليين والخارجيين، وتنسيق الأدوار وتحديد المسؤوليات.

خطط أمنية

من جانبه، قال العميد جمال سالم الجلاف: وضعت تحريات شرطة دبي ضمن أولوياتها، تصميم استراتيجيات وخطط أمنية للحد من الجرائم، ودراسة الظواهر الإجرامية في المناطق الصناعية والسكنية ومحلات الصرافة والمستودعات والمراكز التجارية، وقد حققنا نتائج مذهلة تمثلت في تحقيق «صفر» جريمة في منطقتي نخلة جميرا وتلال الإمارات، علماً أن هاتين المنطقتين قد شهدتا على مدى السنوات الماضية جرائم سطو على بعض الفلل السكنية والمنازل.

وقد تم إلقاء القبض على جميع اللصوص والعصابات، ثم عقدنا عدة اجتماعات مكثفة مع الشركاء الداخليين والخارجيين، وناقشنا الثغرات التي استغلها هؤلاء اللصوص، وعملنا على سدها بشكل نهائي كامل. أما بالنسبة لمنطقة تلال الإمارات، فأوضح مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية أنها كانت تفتقد إلى اللوحات الإرشادية، والكاميرات الأمنية، والحس الأمني لدى حراس الأمن بشكل عام.

تكريم

وفي ختام الملتقى كرّم اللواء المنصوري والعميد جمال سالم الجلاف الجهات المشاركة، ومن بينها: دائرة التخطيط والتطوير، ومؤسسة الموانئ، والجمارك، والمنطقة الحرة، وإعمار، ونخيل، ودبي القابضة، وبلدية دبي، وهيئة الطرق والمواصلات، وهيئة كهرباء ومياه دبي، ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، ودائرة التنمية الاقتصادية، ومدينة دبي الصناعية،.

ومجمع دبي للاستثمار، والإدارة العامة للدفاع المدني، وموانئ دبي العالمية، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، ومول الإمارات، ودير سيتي سنتر، ومردف سيتي سنتر، وفيسيفال سيتي، وسيتي ووك، ولجنة عيون، والمصرف المركزي، ومؤسسة تنظيم الصناعات الأمنية، وجمعية الصيرفة، ومؤسسة دبي للإعلام.

رصد

قال اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري: يلعب مركز تحليل البيانات الجنائية الذكي والعالمي المواصفات في شرطة دبي دوراً كبيراً في حل أعقد القضايا ورصد الثغرات، إضافة إلى وجود كوادر بشرية مؤهلة علمياً، والتي تعمل فيه بحرفية ومهنية، خاصة أن غالبية هذه الكوادر وبدعم من شرطة دبي، قد تدربت ونهلت معارفها من الجامعات الفرنسية والأمريكية وغيرها من المؤسسات التعليمية والتدريبية العريقة في مختلف دول العالم، مؤكداً حرص شرطة دبي على تبادل الخبرات والمعارف والتجارب مع دول العالم المختلفة، وتعزيز التعاون مع الشركاء الداخليين والخارجيين.