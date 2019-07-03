3 أشهر حبساً لآسيوي سرق 660 درهماً

المصدر: أبوظبي – أحمد سعيد

قضت محكمة جنايات أبوظبي الابتدائية، بمعاقبة آسيوي، بالحبس لمدة 3 أشهر، لإدانته بتهمة سرقة محل بعد أن قام بكسر زجاجه بواسطة حجر.

وكان المتهم قد اعترف أمام هيئة المحكمة، بتهمة سرقة مبلغ 660 درهماً من المحل الذي يعمل به، فيما أنكر كسر زجاج المحل، مدعياً أن شخصاً آخر من الجنسية الآسيوية هو من قام بكسر الزجاج، وهو ما سهل له عملية السرقة.

كما ادعى المتهم أنه لم يكن في وعيه خلال إقدامه على سرقة المحل، حيث إن زميله الذي قام بكسر زجاج المحل، ووضع له مادة مخدرة في مشروبه، ما جعله مشوش العقل، وعبّر عن بالغ أسفه وندمه لما بدر منه، ملتمساً من هيئة المحكمة استعمال أقصى درجات الرأفة والرحمة.