دفاع مدني رأس الخيمة يخلي "66 شخصاً" من مجمعين سكنيين شب حريق في فيلا احدهما

المصدر: رأس الخيمة – أحمد ابوالفتوح

أخلت فرق إدارة الدفاع المدني في رأس الخيمة 66 شخصاً من مجمعين سكنيين في منطقة البريرات احترازياً حفاظاً على سلامة السكان، بعد نشوب حريق في احدى الفلل السكنية داخل المجمع.



وتفصيلا أوضح العميد محمد عبد الله الزعابي مدير إدارة الدفاع المدني في رأس الخيمة إن غرفة العمليات استقبلت، أمس، بلاغاً في تمام الساعة الواحدة ظهراً و55 دقيقة، يفيد فيه باحتراق فيلا سكنية ضمن المجمع السكني.



وأشار إلى أن فرقة الاطفاء هرعت على الفور لموقع الحادث ترافقها سيارات الاسعاف الوطني وتبين احتراق فيلا مكونة من 5 غرف و3 دورات مياه ومطبخ.



مما أدى لوقوع خسائر مادية نتيجة لاحتراق 4 جوازات سفر ومبالغ مالية ومجوهرات واكسسوارات لم تحدد إضافة إلى ساعات وأجهزة حاسب آلي،



حيث تم اخلاء المجمع والمجمع السكني المجاور له من سكانهما المتواجدين والبالغ عددهم 66 شخصا وتجميعهم في مكان آمن قبل ان تباشر الفرقة التعامل مع الحريق واخماده والسيطرة عليه ومنع تطوره وامتداده لبقية الفلل المجاورة.



وأكد الزعابي، أن الحادث أسفر عن خسائر مادية فقط دون اية اصابات بين السكان، وتم تسليم موقع الحادث لجهات الاختصاص في شرطة رأس الخيمة لتحديد اسبابه واتخاذ اللازم.