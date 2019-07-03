يسرقون 800 ألف درهم من رجل أعمال بمستندات مزوّرة

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

كشفت النيابة العامة أمام محكمة الجنايات في دبي، أمس، عن تورط عصابة آسيوية مكونة من 10 أشخاص، بالاستيلاء على 800 ألف درهم من حساب رجل أعمال خليجي، من خلال تزوير مستندات رسمية وشريحة هاتف المجني عليه.

وتشير تفاصيل القضية إلى أن المجني عليه توجه في يناير عام 2016، إلى فرع أحد البنوك، الذي يملك فيه حساباً، للاستفسار عن تحويلات لم يُجرِها، بعد الاطلاع على كشف الحساب الخاص بشركته، موضحاً أن إجمالي يصل إلى 700 ألف درهم، تم تحويلها من حسابه دون علمه، ولرقم حساب شخص مجهول، ولا تربطه أي صلة به، وأنه لدى مطالبته البنك باستعادة المبالغ المالية التي تم تحويلها من حسابه دون علمه، سارع إلى تجميد الحساب الذي لم يمر أكثر من ساعتين، حتى تم تفعليه مرة أخرى، وتحويل 100 ألف درهم لرقم الحساب ذاته. وبينت التحقيقات أنه بإلقاء القبض على أحد المتهمين في القضية، تم العثور على هوية إماراتية لمتهم هارب.