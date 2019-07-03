عام حبساً والإبعاد لشقيقين سرقا وهدّدا شخصاً بالقتل

المصدر: Ⅶ أبوظبي - أحمد سعيد

قضت محكمة النقض في أبوظبي، بتأييد حكم حبس شقيقين سنة واحدة مع الإبعاد عن الدولة، وذلك لقيامهما بسرقة هاتف متحرك، ومبلغ نقدي من المجني عليه، بالإكراه وتهديده بالقتل في حال إبلاغ الشرطة.

وتعود تفاصيل القضية، إلى قيام المتهمين بالاعتداء على المجني عليه في الطريق العام، بالضرب وتهديده بواسطة سكين، وشل مقاومته وسرقته، بالإضافة إلى التهديد بقتله في حال قام بالإبلاغ عن الواقعة، وطلبا منه التوجه إلى منزله ثم فرا بالمسروقات.

وكانت النيابة العامة قد أسندت للمتهمين، تهم السرقة بالإكراه والتهديد، والاعتداء بالضرب على المجني عليه، حيث سرقا مبلغاً نقدياً وهاتفاً متحركاً من المجني عليه، وهددا المجني عليه بقتله في حال قام بالإبلاغ عن الواقعة، وطلبا منه التوجه إلى منزله، وطلبت النيابة معاقبتهما طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، وقانون العقوبات الاتحادي.