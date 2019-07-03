موظف حكومي يرفض رشوة 90 ألف درهم

المصدر: Ⅶ دبي - رامي عايش

أحالت النيابة العامة إلى محكمة الجنايات في دبي، أمس، آسيوياً كان يعمل في شركة مقاولات بتهمة عرض رشوة بقيمة 90 ألف درهم على مهندس عربي يعمل في دائرة حكومية مقابل التلاعب في كمية رمال موردة من الدائرة إلى مواقع عمل الشركة وتغييرها من 118 ألف متر مكعب إلى 69 ألفاً، إلا أن المهندس رفض الرشوة.

وتشير التفاصيل إلى أن المهندس يختص بالدعم الفني لعمليات نقل الرمال في إمارة دبي واستلام الشيكات المؤجلة من عملاء الدائرة بشأن شراء كميات من الرمال لمواقع البناء، وأنه في شهر أكتوبر من العام الماضي حضر إليه المتهم برفقة شخص آخر، ممثلين عن شركة للمقاولات، وقدّم طلباً لشراء كمية رمال بـ 150 ألف متر مكعب على أن يكون سعر المتر المكعب الواحد 10 دراهم وسلمه محاسب الشركة 3 شيكات مؤجلة بقيمة المبلغ وتم البدء بتوريد الرمال للشركة.

ففي نهاية مارس حضر إلى المهندس أحد مهندسي شركة المقاولات، وقرر بأن إجمالي كميات الرمال المسلَّمة لشركتهم من البلدية تصل إلى 69 ألف متر مكعب.