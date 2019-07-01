10 آلاف غرامة لعربي نشر صور آخر عبر «التواصل» دون إذنه

المصدر: أبوظبي - أحمد سعيد

قضت محكمة النقض أبوظبي بتغريم شاب عربي الجنسية متهم بالتعدي على الخصوصية، مبلغ 10 آلاف درهم، وأن يؤدي للشاكي مبلغ 21 ألف درهم تعويضاً مؤقتاً، وذلك لقيامه بنشر صورة المجني عليه على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، دون الحصول على إذن منه.

وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى الطاعن «عربي الجنسية» التعدي على خصوصية المجني عليه بأن قام بنشر صورة شخصية له على أحد المواقع الإلكترونية دون الحصول على إذن منه، وطلبت معاقبته طبقاً للمواد 1،21/3، 41، 42 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2012م في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

وكانت محكمة أبوظبي الابتدائية قد قضت بتغريم الطاعن مبلغ 10 آلاف درهم عن التهمة المسندة إليه وإلزامه بالرسوم، وبأن يؤدي إلى المدعي بالحق المدني مبلغ 21 ألف درهم تعويضاً مؤقتاً وإلزامه بمصاريف الدعوى شاملة مقابل أتعاب المحاماة. فاستأنفه، وقضت محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وإلزامه بالرسوم.

ولما لم يلق هذا الحكم قبولاً لدى الطاعن أقام عليه الطعن وأودع مبلغ التأمين، والتمس قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، فيما قدمت النيابة العامة مذكرة بالرأي انتهت في ختامها إلى رفض الطعن، ورأت المحكمة في غرفة مشورة أن الطعن جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.

ونعى الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق، مشيراً إلى أن الحكم المطعون فيه أدانه بالتهمة المنسوبة إليه رغم عدم توافر ركن التعدي على الخصوصية وانتفاء عنصر الخصوصية لكون الصورة نشرت سابقاً من طرف المجني عليه على مواقع التواصل الاجتماعي وكانت معروضة للعموم، وانتفاء أركان الجريمة ومنها القصد الجنائي، وتناقض أقوال المجني عليه.