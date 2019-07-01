حبس عربيين سرقا تبرّعات من مسجد في عجمان

المصدر: عجمان - أسامة أحمد

قضت محكمة جنايات عجمان بالحبس سنتين والإبعاد عن الدولة على كل من المتهم ( ا، ر) عربي الجنسية ( 27 عاماً) والمتهم ( م ، ف ) عربي الجنسية ( 25 عاماً)، إضافة إلى غرامة 3 آلاف درهم قيمة المسروقات، وذلك لقيامهما بسرقة أموال تبرعات موجودة في صندوق داخل أحد المساجد في منطقة الجرف بعجمان.

وتعود تفاصيل الواقعة بورود بلاغ إلى الشرطة يفيد بقيام مجهول بسرقة مبلغ قدره 3 آلاف درهم وهو حصيلة تبرعات جمعت من المصلين في أحد المساجد، وكانت موضوعة داخل صندوق محكم الإغلاق، كما قام المتهمان بكسر إحدى نوافذ المسجد للتسلل عبرها لسرقة مال التبرعات، وبعد عملية البحث والتحري تم القبض على المتهمَين.

وأقر المتهمان في محضري استدلالات الشرطة وتحقيقات النيابة العامة بالتهم المسندة إليهما وهي سرقة المبلغ النقدي وإتلاف قفل الصندوق باستخدام مفكٍّ لكسر القفل والتمكن من أخذ المال، حيث وقف المتهم الأول يراقب خارج المسجد، بينما دخل المتهم الثاني عبر نافذة إلى المسجد وقام بسرقة المال وبعد الانتهاء من عملية السرقة قاما بتقسيم المال بينهما.