عربي يقاوم رجال الشرطة ويهددهم بجوازه الأمريكي

المصدر: دبي ــ رامي عايش

رفض موظف عربي يحمل الجواز الأمريكي الدخول إلى توقيف مركز للشرطة في دبي، إلا بعد كسر رجليه في وقت تهجم فيه على أفراد الشرطة، وقاومهم، وسب أحدهم أثناء محاولة إيداعه في "الحبس"، عطفاً على تعمده ضرب رأسه في "الحائط" مكرراً عبارة " أنا أمريكي".

تفاصيل الواقعة استعرضتها النيابة العامة أمام الهيئة القضائية في محكمة الجنايات في دبي اليوم، موضحة أن المتهم البالغ من العمر 51 عاما، أحيل من إدارة التحريات في شرطة الإمارة، إلى المركز، لغاية إيداعه في التوقيف على ذمة بلاغ بانتهاكه حرمة ملك الغير، لكنه رفض هذا الإجراء، وتشاجر مع الشرطي الذي كان مكلفاً باصطحابه إلى الحبس بسبب الحقيبة التي كانت بحوزته، ثم بعد ذلك جلس على الأرض وامتنع عن الحركة، وقرر أنه " لن يدخل التوقيف إلا بعد كسر رجليه"، إلا أنه تمت السيطرة عليه، بعد إبدائه مقاومة شديدة رافضاً الامتثال للأوامر، ووضع القيد في يديه.

وبينت النيابة أن المتهم سب أفراد الشرطة المتواجدين في المكان، وأخذ يضرب رأسه بالحائط مكرراً عبارة "أنا أمريكي".

وذكرت النيابة أن المتهم اعترف خلال التحقيق معه أنه مذنب مقدماً اعتذاره عما بدر منه، مدعياً أنه تصرف بهذا الأسلوب لأنه "كان يعاني من ضغط وحالة عصبية لظروف مالية وأسرية كان يمر فيها".