إصابة 10 طلاب بحادث اصطدام حافلة مدرسية في جزيرة الريم

المصدر: البيان الإلكتروني

أصيب عشرة طلاب بإصابات مختلفة إثر تعرض حافلة مدرسية لحادث في جزيرة الريم في أبوظبي .

وأكد مركز قيادة العمليات الطبية التابع لدائرة الصحة أبوظبي أن الطلاب تعرضوا لإصابات مختلفة إثر وقوع حادث اصطدام حافلة مدرسية في جزيرة الريم، وأنهم يتلقون الرعاية الصحية اللازمة حالياً في مدينة الشيخ خليفة الطبية.

وأوضح أن المركز قام على الفور وبعد تلقي البلاغ بوقوع الحادث بالتنسيق مع شركة أبوظبي للخدمات الصحية "صحة" لنقل الحالات المصابة إلى المنشأة الصحية المناسبة.

وللاطمئنان على الحالات ومتابعة سير عملية تقديم الرعاية الصحية للمصابين، قام الشيخ عبدالله بن محمد آل حامد، رئيس دائرة الصحة يرافقه محمد الهاملي، وكيل دائرة الصحة بزيارة الطلبة للاطمئنان على حالتهم.

وأكد الشيخ آل حامد أنه لا توجد أولوية أهم من أبنائنا وحرصنا على صحتهم يأتي من اهتمام القيادة الرشيدة التي توليها أهمية بالغة.

وأعرب عن سروره بسلامة الطلبة مؤكدا أن الجهود لن تتوقف لضمان تقديم الرعاية الصحية اللازمة والملائمة لاحتياجاتهم الصحية.