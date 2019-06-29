وفاة شخص دهساً في رأس الخيمة

المصدر: البيان الالكتروني

توفي شخص آسيوي الجنسية يبلغ من العمر 31 عاماً متأثراً بجروحه البليغة بعد أن تعرض لحادث دهس أثناء قيادته لدراجته الهوائية في إحدى الطرق بإمارة رأس الخيمة ، من قبل مركبة كان يقودها شخص خليجي الجنسية يبلغ من العمر 39 عامآ .

وناشد العميد أحمد الصم النقبي مدير إدارة المرور والدوريات بالإدارة العامة للعمليات المركزية في القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة ، جميع السائقين على ضرورة القيادة الآمنة خاصة خلال الفترة الليلية نظراً لتدني مستوى الرؤية ، والحرص على الانتباه للطريق جيدآ وعدم الانشغال بغيره حتى لا تقع الحوادث وما ينتج عنها من إصابات بليغة أو وفيات وبالتالي وقوعه في المساءلة القانونية ، ودعاهم إلى الالتزام التام بالتعليمات والعمل بها للحفاظ على أمن الطرق وجعلها أكثر أماناً.

كما شدد على أهمية قيادة الدراجات سواء الهوائية منها أو النارية ، إلى قيادتها بصورة آمنة عبر أماكنها الصحيحة وليس على الطرق الرئيسية مع مراعاة اتخاذ الإجراءات الوقائية من لبس الخوذة والسترة الفوسفورية والحذاء المناسب لها وغيرها من الأمور الهامة التي تخفف من حدة الإصابة ، وأن يكونوا شركاء حقيقيين في تحمل المسؤولية لترسيخ ثقافة السلامة المرورية من خلال الوعي بضرورة الالتزام بالقواعد المرورية المعمول بها على مستوى الدولة ، متمنياً السلامة للجميع .

وتفصيلاً ، يشير النقيب حمد علي الشحي مدير فرع التحقيق وتخطيط الحوادث بإدارة المرور والدوريات بشرطة رأس الخيمة إلى ورود بلاغ عند الساعة 7:45 مساء الجمعة يفيد بوقوع حادث بين دراجة ومركبة ، وعلى الفور تحركت دوريات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ ، وبعد المعاينة الأولى تبين وفاة الشخص الآسيوي متأثراً بإصاباته البليغة ، وتم نقل الجثة بواسطة الإسعاف للمستشفى تمهيداً لتسليمها لذويها لإتمام مراسم الدفن حسب الأصول المتبعة ، فيما تم تحويل ملف الحادث إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة .