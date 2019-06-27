7 سنوات سجناً لذئب بشري استغل قاصراً في الممنوع

المصدر: دبي-رامي عايش

أصدرت الهيئة القضائية في محكمة الجنايات في دبي اليوم، حكما بسجن عامل آسيوي 7 سنوات، مع الابعاد، لإدانته بتهمة استغلال حاجة قاصرة من موطنه إلى العمل، وجلبها إلى الدولة بجواز سفر مزور، يخفي سنها الحقيقي، بعد ايهامها بواسطة الخداع والاحتيال بتوفير فرصة عمل لها في صالون نسائي، ومن ثم استغلالها في أعمال ممنوعة.

كما دانت الهيئة 3 عاطلات عن العمل من جنسية المجرم الأول، بتهمة التستر على الجريمة ومساعدة الأخير في تنفيذها ، وأمرت بحبسهن 6 شهور مع الابعاد.

وأظهرت التحقيقات في هذه القضية التي كشف عنها مصدر للشرطة، أن المجني عليها البالغة من العمر 16 عاما تعرضت إلى انتكاسة صحية بعد حضورها إلى الدولة ببضعة أسابيع نتيجة استغلالها بالإكراه، واحتجازها داخل الشقة التي كان يقيم فيها المتورطون، والاعتداء عليها بشتى الطرق، حيث لوحظ عليها وقت تحريرها من الحجز بواسطة الشرطة أنها تعاني اضطرابات نفسية وتؤدي حركات غريبة كالحديث مع نفسها، والنظر إلى الأعلى والضحك بدون سبب.

وادعى المجرم الرئيسي في هذه القضية أمام النيابة العامة بعد إلقاء القبض عليه بأن اعتداءه على المجني عليه داخل الشقة، جاء نتيجة ازعاجها له، وامتناعها عن تناول الطعام".

وأفاد شرطي في قسم مكافحة جرائم الاتجار بالبشر ، النيابة العامة ، بورود معلومات من مصدر سري حول إكراه آسيوي قاصرة من موطنه على العمل في الممنوع بواسطة الضرب والاحتجاز في شقة ، ليصار إلى استدراجه من خلال المصدر إلى خارج الشقة لإلقاء القبض عليه ، وهو ما حصل بالفعل ، حيث ألقي القبض عليه، وتوجه أفراد المكافحة برفقته إلى الشقة، وعثروا على المجني عليها وعلى ثلاث فتيات أخريات تتهمن النيابة العامة بالتستر على الجريمة ومساعدة المتهم الرئيس في الجريمة على احضار المجني عليها من موطنهم، وممارسة المحظور.