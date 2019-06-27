حاول تهريب المخدرات داخل عجلة كرسيه المتحرك

المصدر: دبي-رامي عايش

دانت محكمة الجنايات في دبي اليوم آسيويين أحدهما صاحب همة، وأكدت تورطهما في محاولة ادخال مخدر الهيروين إلى دبي عبر اخفائه في عجلات العربة المتحركة التي يستخدمها في التنقل والحركة، وكذا اخفائها داخل فردتي الحذاء الذي كان يلبسه رفيقه في السفر .

وعاقبت "الجنايات" المتورطيْن في هذه الجريمة بالسجن 10 سنوات والابعاد عن الدولة بعد انتهاء مدة الحكم.

وبينت تفاصيل هذه القضية، أن ضابط تفتيش في جمارك دبي، اشتبه في بداية الأمر بأحد المتهمين لدى وصوله منطقة التفتيش داخل صالة القادمين في المبنى رقم 1 لمطار دبي، وانه كان وقتها بصحبة رفيقه في السفر الذي كان يتنقل على عربة يقودها موظف من خدمة "دناتا" للكراسي المتحركة، " وانه وبتفتيش المذكور الأول، وتمرير حذائه على جهاز كشف الأشعة، تبين وجود كثافة غير طبيعية في فردتي الحذاء اللتين تم فتحهما والعثور داخل بطانتهما على مادة بنية يشتبه بها.

وأضاف الشاهد نفسه في التحقيقات انه تم الاشتباه أيضا بحقيبة وكرسي صاحب الهمة، بعد تمريرهما على جهاز كشف الممنوعات، مشيرا الى انه بتفتيش الحقيبة تم العثور على 4 قطع كثيفة كانت مخباة في أطرافها بطريقة احترافية، وانه بتفتيش عجلتي الكرسي المتحرك بعد فكهما، عُثر بداخلهما على مادة بنية اللون كانت محشوة بداخلهما، تناثرت من قضبانهما.



