رئيس دائرة الصحة يتفقد حالة الطلاب المصابين في حادث اصطدام حافلة مدرسية

المصدر: أبوظبي - البيان

أكد مركز قيادة العمليات الطبية التابع لدائرة الصحة أبوظبي بأن الطلاب البالغ عددهم 10 والذين تعرضوا لإصابات مختلفة إثر وقوع حادث اصطدام حافلة مدرسية في جزيرة الريم يتلقون الرعاية الصحية اللازمة حالياً في مدينة الشيخ خليفة الطبية.

وقام المركز على الفور، وبعد تلقي البلاغ بوقوع الحادث، بالتنسيق مع شركة أبوظبي للخدمات الصحية "صحة" لنقل الحالات المصابة إلى المنشأة الصحية المناسبة.

وللاطمئنان على الحالات ومتابعة سير عملية تقديم الرعاية الصحية للمصابين، قام الشيخ عبدالله بن محمد آل حامد، رئيس دائرة الصحة يرافقه محمد الهاملي، وكيل دائرة الصحة بزيارة الطلبة للاطمئنان على حالتهم.

وأكد آل حامد أنه لا توجد أولوية أهم من أبنائنا وحرصنا على صحتهم يأتي من اهتمام القيادة الرشيدة التي توليها أهمية بالغة.

وأضاف بأنه يسره أن الطلاب يتمتعون بصحة جيدة، وأن الجهود لن تتوقف لضمان تقديم الرعاية الصحية اللازمة والملائمة لاحتياجاتهم الصحية.