421 ضبطية مخدرات في مراكـز جمــارك دبــي خـلال 3 أشـهر

المصدر: دبي- مرفت عبدالحميد

أعلنت جمارك دبي عن إجمالي ضبطيات المخدرات خلال الربع الأول من العام الجاري والتي بلغت 421 ضبطية في جميع المنافذ الجمركية (البرية والبحرية والجوية).

وسجل مركز جمارك جبل علي ضبطية واحدة وهي عبارة عن إحباط محاولة تهريب 5 ملايين و715 حبة كبتاجون كما أنجزت المراكز الجمركية الجوية 50 ضبطية مخدرات وسجلت إدارة عمليات المسافرين269 ضبطية، في حين بلغت 98 ضبطية في المراكز الجمركية البرية، أما المراكز الجمركية الساحلية فكانت 3 ضبطيات.

وقال أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي أن الدائرة عززت جهودها للتصدي لمخاطر تهريب المخدرات بكافة أنواعها وتشكيل حائط صد أمام محاولات التهريب عبر منافذها الجمركية المختلفة .

ونوه إلى أن جمارك دبي تعتمد على كوادر بشرية مؤهلة ومدربة في التعامل مع التحديات في جميع الأوقات والظروف من أجل منع دخول المواد الضارة بالمجتمع لاسيما المخدرات إذ تواصل جمارك دبي سعيها الحثيث من أجل الارتقاء بقدرات ومهارات مفتشيها وتزويدهم بالخبرات اللازمة .

«البيان» زارت معرض الضبطيات الجمركية في مطار دبي الدولي بإدارة عمليات المسافرين المبنى رقم 3، واطلعت على هذه الوسائل، والتي يقابلها بالمرصاد يقظة ومهنية عالية من مفتشي الجمارك، فهؤلاء الجنود يشكلون حائط صد أمام محاولات التهريب عبر منافذ الدولة المختلفة، لتوفير الأمن والأمان لأفراد المجتمع وتحقيق السعادة لهم.

وكانت جمارك دبي أحبطت تهريب 477 مادة مخدرة خلال الربع الأول من العام الجاري. ويحوي المعرض الذي تم تجهيزه بأحدث الوسائل العلمية التي تساهم في تطوير وتدعيم عمل المفتشين والقيام بالأعمال المناطة بهم على أكمل وجه، وتدريبهم وتثقيفهم بأحدث أساليب التهريب المبتكرة وأنواع المخدرات وطرق إخفائها، نماذج لسبعة أنواع من الضبطيات.

وهي المواد المخدرة والأسلحة والحيوانات المعرضة للانقراض بحسب اتفاقية «سايتس» لمكافحة الاتجار بالأصناف المهددة بالانقراض وتنظيم عملية التعامل بها، إلى جانب أدوات السحر والشعوذة، وأدوات التعاطي، والمبالغ النقدية المزورة والبضائع المقلدة والمجوهرات، التي يتم التهرب من رسومها الجمركية، وغيرها من المواد المحظورة أو المقيدة.

طرق

من جانبه، أوضح ناصر مدني ضابط تفتيش أول بإدارة عمليات المسافرين المبنى رقم 3، الحاصل على جائزة دبي للأداء الحكومي المتميز عن فئة الجندي المجهول، أن أغرب طرق التهريب التي صادفته هي إخفاء المواد المخدرة داخل بذور النباتات، حين جلبت إحدى القادمات إلى الدولة معها ما يقارب 3 كيلوغرامات من الحبوب والمكسرات.

وكان من بينها 6 حبات فقط تحوي هذه المواد الممنوعة، إلا أن الخبرة والحنكة التي يتحلى بها مفتشو جمارك دبي ودرايتهم بأفضل الطرق الحديثة والمبتكرة في الكشف عن المواد المخدرة، باستخدام آليات العمل المتطورة وأجهزة التفتيش الحديثة، علاوة على إلمامهم الواعي بلغة الجسد ولا سيما وقد بدا عليها الارتباك.

علامات

وأضاف إن هناك علامات ودلائل يستدل بها المفتش على حمل المسافر لمواد أو أدوات ممنوعة من عدمه مثل المدة التي يعتزم القادم مكوثها داخل الدولة مقارنة بما يجلبه معه من أغراض، فضلاً عن لغة الجسد التي تم تدريب مفتشي الجمارك عليها بشكل جيد. واقعة أخرى يذكرها لنا الضابط مدني حين قدم مسافر يحمل هاتفه الخلوي وتبين أنه يخبئ المواد المخدرة في بطارية الهاتف رغم أن الهاتف كان يعمل بشكل عادي.