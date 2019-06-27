عربي ينكر 10 تهم أمام محكمة الاستئناف

المصدر: أبوظبي - أحمد سعيد

نظرت محكمة استئناف أبوظبي، قضية اتهام شخص من الجنسية العربية بـ 10 تهم، منها استعمال رخصة قيادة مملوكة للغير، والاستيلاء على رخصة الغير، وقيادة مركبة تحت تأثير مخدر وتعريض حياة الآخرين للخطر، وانتحال صفة موظف حكومي في إحدى الشركات الوطنية، وقررت تأجيلها إلى جلسة 11 سبتمبر المقبل.

وأنكر المتهم جميع التهم المرورية المنسوبة إليه، مبيناً أن المركبة مرتكبة المخالفات محل اتهامه غير مملوكة له، كما أنكر تهمة تعاطي المواد المخدرة، مشيراً إلى أنه يتعاطى علاجاً يحتوي على مادة مخدرة ولكن وفق وصفة طبية، كما طالب بتكفيله، لافتاً إلى أنه محبوس على ذمة هذه القضية منذ 4 أشهر، ولا توجد عليه أحكام في قضايا أخرى وليس لديه أية سوابق. من جانبه، طالب محامي الدفاع عن المتهم باستدعاء الشرطي الشاهد على قضية المتهم لمناقشته أمام هيئة المحكمة.

كما طالب بتقرير تفصيلي عن المادة المخدرة التي تعاطاها المتهم، إذ إنه يتعاطى دواء بوصفة طبية يحتوي على مادة مخدرة، وذلك حتى يتسنى للمحكمة التأكد من أن المادة المخدرة نتيجة تعاطي علاج بوصفة طبية، وطالب بتكفيل المتهم عن طريق المراقبة الإلكترونية حتى الفصل في الاستئناف. وعليه قررت المحكمة تأجيل الحكم في القضية لتقديم التقرير التفسيري من الطب الشرعي والذي طالبت به محامية المتهم، وإعلان الشاهد (الشرطي) بمحضر الجلسة، وتكفيل المتهم بطريق المراقبة الإلكترونية حتى الفصل في الاستئناف.