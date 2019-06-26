إصابة عدد من الأشخاص في تصادم حافلتين بأبوظبي

المصدر: البيان الالكتروني

أصيب عدد من الأشخاص بإصابات صنفت بـ "المتوسطة والبسيطة" في حادثي تصادم منفصلين بأبوظبي اليوم .

ونتج عن الحادث الأول بين مركبة وحافلة بعد شاطئ الراحة باتجاه الخارج إصابة ثلاثة أطفال مواطنين" ، وسيدة عربية وآسيوي، وتراوحت إصاباتهم بين" المتوسطة والبسيطة ".

ونتج عن الحادث الثاني تصادم بين مركبة وحافلة بالقرب من بنك الاتحاد في جزيرة الريم إصابة طفلة آسيوية بإصابة بليغة وسيدة آسيوية بإصابة متوسطة فيما لحقت بخمسة أطفال ورجل وسيدة من جنسيات مختلفة إصابات بسيطة في ذات الحادث.

وتلقت غرفة العمليات بلاغا بالحادث وتوجهت دوريات الشرطة والمستشفى الميداني وسيارات الاسعاف لموقع الحادث ونقل جميع المصابين إلى أقرب مستشفى .

ودعا العميد محمد ضاحي الحميري مدير مديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي السائقين إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر والالتزام بالقيادة الآمنة والحرص على ترك مسافة أمان كافية والانتباه إلى مفاجآت الطريق، مشيراً إلى أن جميع الحالات بخير وتتلقى العلاج اللازم .