أوروبية تعتدي على رجل شرطة ودورية وتدعي الغياب عن الوعي

المصدر: أبوظبي – أحمد سعيد

نظرت محكمة جنايات أبوظبي الابتدائية قضية اتهام امرأة أوروبية بالتعدي بالضرب على أحد أفراد الشرطة وإحداث أضرار في دورية الشرطة وشرب الخمر.

واعترفت المتهمة بشرب الخمر بدون ترخيص، فيما أنكرت تهمة التعدي على أحد أفراد الشرطة أثناء القبض عليها، وتهمة إحداث الضرر بدورية الشرطة المتمثل في كسر جزئي للزجاج الخلفي للمركبة، مبررة ذلك بأنها غير متذكرة الواقعة إذ كانت غائبة عن الوعي وتحت تأثير الخمر.

وتقدم دفاع المتهمة لهيئة المحكمة بتنازل الشرطي عن حقه لما بدر من موكلته، مؤكداً استعدادها لتحمل أية تكاليف نتيجة الأضرار التي لحقت بدورية الشرطة، ملتمساً تكفيلها.

وعبرت المتهمة خلال الجلسة عن بالغ أسفها لما بدر منها بدون وعي وتحت تأثير الكحول، مشيرة إلى أنها تقيم داخل الدولة منذ أكثر من 6 سنوات في أمان وسلام وتحترم قوانين الدولة وليس لديها أي مخالفات أو قضايا سابقة، ملتمسة استخدام اقصى درجات الرأفة في محاكمتها.