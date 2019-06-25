وفاة مواطنة وإصابة أخرى في حادث برأس الخيمة

المصدر: البيان الإلكتروني

توفيت مواطنة تبلغ من العمر 32 عاماً متأثرة بإصاباتها البليغة بعد تعرض المركبة التي كانت تستقلها لحادث انحراف ثم تدهور، وكانت برفقتها مواطنة أخرى تبلغ من العمر 29 عاماً وقد تعرضت لإصابات متوسطة، في منطقة شعم بإمارة رأس الخيمة.

وتفصيلاً ، يشير العقيد عبد الله سعيد القيشي مدير مركز شرطة شعم، إلى ورود بلاغاً لغرفة العمليات عند الساعة 7:45 صباح اليوم، يفيد بتعرض إحدى المركبات لحادث انحراف ثم اصطدام الحاجز الحديدي الذي يفصل الطريقين ثم تدهورها.

وعلى الفور تحركت دوريات الشرطة ومركز شرطة شعم الشامل بالإضافة إلى سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وعند المعاينة الأولى تبين بالفعل وقوع الحادث المروري ونتج عنه وفاة المذكورة أعلاه وإصابة الأخرى بإصابات متوسطة، وتم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

كما تم نقل الجثة إلى المستشفى تمهيداً لتسليمها لذويها لإتمام مراسم الدفن حسب الأصول المتبعة، فيما تم تحويل ملف الحادثة إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

من جانبه ناشد مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة رأس الخيمة كافة السائقين والمشاة، إلى ضرورة الانتباه جيداً للطريق وعدم الانشغال بغيره والالتزام بهذه التعليمات وإتباعها جيداً حتى لا يتسببوا في وقوع الحوادث المرورية وما يسفر عنها عادة من خطورة بالغة على الأرواح والممتلكات.