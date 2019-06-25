3 سنوات حبساً لعصابة سرقت 21 مليون درهم من فيلا

المصدر: دبي - رامي عايش

أدانت الهيئة القضائية في محكمة الجنايات في دبي أمس، 3 أمريكيين دخلوا الدولة بتأشيرة زيارة، بجريمة سرقة مجوهرات وساعات ثمينة وأكسسوارات، ومبالغ تقدر قيمتها مجتمعة بنحو 20 مليوناً و700 ألف درهم، من فيلا رجل أعمال أوروبي في منطقة تلال الإمارات، في نهاية شهر فبراير الماضي، وأمرت بحبسهم 3 سنوات والإبعاد عن الدولة.

وأشارت التفاصيل إلى أن الجناة حضروا إلى دبي من موطنهم خصيصاً، لاستهداف الفلل الواقعة في المجمعات السكنية الراقية، من بينها هذه الفيلا قيد الدعوى، التي سطوا عليها ودخلوا دون أن يشعر بهم أحد من أهل المنزل، الذين كانوا موجودين في الطابق الأرضي، بمن فيهم الخادم، الذي اكتشف الجريمة عندما صعد إلى الطابق العلوي، للتأكد من إغلاق الإضاءة وأجهزة التكييف، إلا أن الشرطة ألقت القبض عليهم في اليوم التالي.