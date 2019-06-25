«مدني عجمان» تسيطر على 3 حرائق متفرقة

المصدر: عجمان - البيان

تمكنت فرق الإدارة العامة للدفاع المدني في عجمان، من السيطرة على حريقين اندلعا في منطقتين مختلفتين عصر أمس، ولم يسفر الحريقان على أية أضرار بشرية، بالإضافة إلى السيطرة على حريق ثالث إثر تسريب أسطوانة غاز في كافتيريا بمنطقة النعيمية.

وأوضح المقدم رائد عبيد الزعابي نائب مدير إدارة المراكز، أن منصة الدفاع المدني تلقت عصر أمس 3 بلاغات عن حرائق مختلفة، الأول كان حادث حريق اندلع في إحدى الشقق في منطقة النعيمية، حيث تم السيطرة على النيران قبل انتقالها إلى الشقق المجاورة، أما الحريق الثاني فوقع في أحد مصانع التغليف للمواد الغذائية بمنطقة الصناعية الجديدة، وكان البلاغ الثالث عبارة عن انفجار أسطوانة غاز من خلال التسريب أدى إلى أضرار في المبنى وسيارتين أمامه دون وقوع إصابات.