حادثي حريق وانفجار أسطوانة غاز في عجمان

المصدر: عجمان: البيان

تمكنت فرق الإدارة العامة للدفاع المدني في عجمان، من السيطرة على حريقين اندلعا في منطقتين مختلفتين في مدينة عجمان عصر أمس، ولم يسفر الحريقان على أية أضرار بشرية، وأدى تسريب أسطوانة غاز إلى الحادث الثالث الذي وقع في كافتيريا بمنطقة النعيمية بانفجار وأضرار مادية.

وأوضح المقدم رائد عبيد الزعابي نائب مدير إدارة المراكز، أن منصة الدفاع المدني بشرطة عجمان تلقت عصر أمس بلاغين عن حريقين في مناطق مختلفة في إمارة عجمان، الأول كان حادث حريق اندلع في إحدى الشقق الواقعة في منطقة النعيمية، حيث تم السيطرة على النيران قبل انتقالها إلى الشقق المجاورة، أما الحريق ثاني وقع في إحدى مصانع التغليف للمواد الغذائية بمنطقة الصناعية الجديدة، وتمت السيطرة على الحريق الذي أسفر عنه احتراق المخلفات حول المصنع، وكان البلاغ الثالث عبارة انفجار اسطوانة غاز من خلال التسريب أدت إلى أضرار في المبنى وسيارتين واقفة أمامه من دون وقوع إصابات تذكر.

وأشاد نائب مدير إدارة المراكز بجهود عناصر شرطة عجمان ودوريات أمان والتي ساعدت كثيرا في إخماد الحريقين من خلال إغلاق جميع الطرق المؤدية لمكان الحريقين وحادث انفجار أسطوانة الغاز ومنع وصول الأشخاص إلى أماكن الحوادث حفاظاً على أرواحهم.

ومن جانبه قال الضابط المناوب الملازم سالم علي المزروعي أن الحريق الأول تمت السيطرة عليه، قبل ذلك وتم إخلاء جميع الشقق في المبنى من ساكنيها كي لا يلحق بهم أي ضرر، بينما شارك في إخماد النيران كل من مركز الدفاع المدني الإدارة والصناعية، مضيفاً بضرورة تطبيق اشتراطات الوقاية والسلامة وخاصة في فصل الصيف الحار الذي يؤثر جداً على سلامة الأجهزة وارتفاع حرارتها.