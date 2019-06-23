شرطة أبوظبي تضبط 80 متهماً من عصابات "النصب الهاتفي"

المصدر: البيان الإلكتروني

ضبطت شرطة أبوظبي 80 متهماً ضمن عصابات ومحترفي نصب هاتفي، خلال العام الجاري لقيامهم باستدراج أشخاص ، والاستيلاء على أموالهم بعد إيهامهم بأنهم موظفون مصرفيون أو بالفوز بجوائز وهمية، وتمكنت من إعادة أموال الضحايا.

وحذرت أفراد الجمهور من خطورة الكشف عن البيانات الخاصة ببطاقاتهم الائتمانية وحساباتهم المصرفية والهاتفية للآخرين، أو الاستجابة للمكالمات الهاتفية والرسائل المشبوهة التي تستهدف الوصول إلى معلومات البطاقات البنكية وأرقام السر للحسابات وغيرها، بهدف الاستيلاء والنصب على الضحايا.

وذكرت أن محترفي النصب الهاتفي يستدرجون ضحاياهم بأساليب خداعية، وسرد قصص وهمية حتى يتمكنوا من إيقاعهم في شباكهم والحصول منهم على البيانات المصرفية، ثم الاستيلاء على أموالهم.

وكانت شرطة أبوظبي رصدت في الآونة الأخيرة أساليب عدة، يتبعها المحتالون عبر الهاتف لاستدراج ضحاياهم والاستيلاء على بياناتهم المصرفية، منها اتصالهم بالضحايا من خلال هاتف نقال وليس أرضياً.

وادعاء فوز الضحية بجوائز وهمية، وبمبالغ مالية كبيرة تتبع مؤسسات وطنية معروفة، وادعاء المحتال بأنه أحد موظفي البنك، ويطلب من الضحية تحديث بياناته المصرفية، وتزويده بالأرقام السرية لبطاقاته الائتمانية وغيرها.