حريق في مستودع المواد الكرتونية و الخشبية بعجمان

المصدر: البيان الالكتروني

هرعت فرق الإدارة العامة للدفاع المدني بعجمان، لإخماد حريق اندلع في مستودع يحتوي على مواد كرتونية والخشبية، في منطقة الصناعية الجديدة، اليوم "الجمعة" ولم يسفر حريق المستودع عن إصابات بشرية.

وأوضح العميد راشد جاسم مجلاد نائب مدير عام الإدارة العامة للدفاع المدني في عجمان، تحركت الفرق إلى موقع الحادث فور تلقي البلاغ ، وباشرت الفرق في مكافحة الحريق وإخماده قبل أن يمتد إلى الأبنية المجاورة، مشيراً أن الحريق اندلع من المستودع واقتصرت الأضرار على كمية من المواد الكرتونية والأخشاب، من دون تسجيل إصابات بشرية.

وناشد العميد مجلاد أصحاب المستودعات والمنشآت الالتزام بمعايير وشروط الوقاية والسلامة، والتأكد من صيانة جهاز الإنذار وعدم التخزين المواد بطريقة عشوائية، والتأكد من صلاحية التمديدات الكهربائية وصيانتها بشكل دوري وخاصة في فصل الصيف مع ارتفاع درجات الحرارة.