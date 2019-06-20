18 كيلو غرام مخدرات منثورة على ملابس أفريقي

المصدر: دبي-رامي عايش

كشفت النيابة العامة أمام محكمة الجنايات في دبي اليوم ، عن ضبط مفتشي الجمارك في مطار دبي 18.2 كيلو غرام من مادة "الميثامفيتامين" المخدرة، كانت منثورة بطريقة احترافية على ملابس مقيم افريقي، تم الاشتباه بها لدى تمرير حقيبته الشخصية على جهاز فحص الممنوعات في صالة القادمين في المطار .

وشهد مفتش في الإدارة العامة لعمليات المسافرين في "الجمارك"، بتحقيقات النيابة العامة أنه في يوم الواقعة وعند تواجده على رأس عمله، طلب زميله في الإدارة العامة منه تفتيش الحقيبة اليدوية الخاصة بالمتهم كونه اشتبه به، لأنه كان مرتبكاً، ففتشه وسأله عما إذا كان يحوز على أي مواد ممنوعة داخل تلك الحقيبة فأجاب بالنفي.

وأضاف انه بإبلاغ المتهم بتفتيش حقائبه الأخرى القادمة عبر "الشحن"، أقر بأنه لا يحوز سوى واحدة، حيث تم اصطحابه لاستلامها عن الحزام، وتم التأكد من "الديباجة " الخاصة بها وببيانات المتهم الذي تعمد انتزاعها خلسة ورميها بجانب الحزام، ليخلي مسؤوليته عنها، إلا أن ضابط الجمارك عاد من منطقة التفتيش إلى منطقة الحزام ثانية وأحضر الديباجة، وسال المتهم إن كان يود الإفصاح عن أي شيء ممنوع داخلها، فأجاب بالنفي، وبتفتيشها عُثر في داخلها على 32 قطعة ملابس خشنة الملمس( متيبسة)، وكانت ملفوفة ببلاستيك شفاف وعليها اثار لمسحوق أبيض وهو ما أثار الاشتباه بأن هذه الملابس مشبعة بمادة مخدرة.

وذكر الشاهد نفسه أنه بسؤال المتهم عن تلك الملابس، أنكر صلته بها، وادعى انه لا يعرف شيئا عنها، وأن شخصا في موطنه أعطاه إياها وطلب منه ايصالها إلى دبي، فيما أثبتت تقرير البحث الجنائي ان المسحوق هو لمادة الميثامفيتامين المخدرة ، وتزن اجماليا 18.2 كيلو غرام.