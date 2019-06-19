عصابة تستولي على 1.2 مليون درهم من بيع عقار وهمي

المصدر: دبي-رامي عايش

أحالت النيابة العامة إلى محكمة الجنايات في دبي اليوم 3 آسيويين وعربي بتهمة التوصل إلى الاستيلاء على مليون و 200 ألف درهم من ثلاثة أشخاص من جنسيتين عربية وخليجية، بالاستعانة بطرق احتيالية بأن أوهموا المجني عليهم بوجود مشروع عقاري "كاذب" يشمل وحدات سكنية في برج في منطقة الفرجان، وبأسعار مغرية، مدعمين مزاعمهم بنشر دعايات وإعلانات عبر الوسطاء العقاريين والشبكة المعلوماتية لاصطياد الضحايا .

وبينت التحقيقات أن المتهمين اتخذوا من مقر شركة تطوير عقاري عائدة لأحدهم ، مكانا لبيع الوهم، ومستغلين صفة الشركة كمطور عقاري مسجل، حيث تم عرض مستند الكتروني مزور منسوب صدوره إلى دائرة حكومية على غرار المستندات الصادرة من الدائرة ، بشأن تسجيل المشروع الوهمي ، وإعطائه "الصفة القانونية".

كما دلت التحقيقات أن المتهمين وهم مطور عقاري ومنفذ ومدير مبيعات ومساعد مدير مبيعات أثبتوا في المستند المزور على خلاف الحقيقة تسجيل المشروع سالف الذكر لدى الدائرة المشار إليها في الدعوى، من أجل تسهيل ارتكاب الجريمة.