تغريم شركة ملاهي 80 ألف درهم بعد إصابة طفلة

المصدر: أبوظبي – موفق محمد

أدانت محكمة أبوظبي الابتدائية، شركة ملاهي أجنبية وأحد موظفيها، بالتسبب بخطئهم وإهمالهم في اتخاذ تدابير الحيطة والسلامة، في إصابة طفلة إماراتية الجنسية، بإصابات تراوحت ما بين البسيطة إلى المتوسطة في منطقة الظهر واليدين والقدمين، وذلك إثر سقوطها على الأرض من ارتفاع 6 أمتار.

وأصدرت المحكمة في الشق الجزائي، حكماً بإلزام الشركة بدفع غرامة قدرها 80 ألف درهم، مع حبس الموظف المسؤول لمدة عام مع وقف التنفيذ لمدة 3 سنوات، على أن يقوم ذوي الطفلة في وقت لاحق برفع دعوى مدنية أمام المحكمة المختصة، وذلك لتقدير قيمة التعويضات المادية والأدبية الواجب دفعها لهم.

وتفصيلاً، فقد اصطحب والد الطفلة التي تبلغ من العمر 9 سنوات، أبناءه إلى أحد الملاهي للترفيه عنهم، وفجأة سقطت طفلته من علو 6 أمتار أثناء ممارستها لرياضة التسلق على الأعمدة، نتيجة إهمال ونسيان الشخص المسؤول عن السلامة اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية ممارسي هذه الرياضة، حيث نسى ربط الطفلة بحبال الوقاية من السقوط.

ضم الأب طفلته وشرع في الاتصال بالطوارئ التي حضرت إلى موقع البلاغ، ليتم نقل الطفلة إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، حيث تبين من خلال إجراءات الفحص، بأن الطفلة قد تعرضت من جراء سقوطها إلى إصابات تراوحت بين البسيطة والمتوسطة في منطقة الظهر والقدمين بالإضافة إلى اختلال في وظائف اليد (تنميل).

وعلى الفور انتقل فريق مختص إلى موقع الحادث (موقع الملاهي)، لإجراء جميع الإجراءات اللازمة من حيث التدقيق على عمليات الصيانة وطرق التشغيل، حيث أشار التقرير إلى وجود تراخي من الموظف المسؤول والجهة التي يعمل لديها، وعدم احتراز في اتخاذ كافة اشتراطات الوقاية والسلامة عند ممارسة مثل هذه الرياضات، الأمر الذي كان السبب الرئيسي في إصابة المجني عليها.