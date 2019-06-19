النظر في قضية اختلاس موظفة استقبال 168 ألف درهم

المصدر: أبوظبي - موفق محمد

نظرت محكمة استئناف أبوظبي، قضية اتهام موظفة استقبال تعمل في إحدى شركات التأمين، بتبديد واختلاس مبالغ مالية تعود لعملاء شركة التأمين التي تعمل فيها، والتي قدرت بـ 168 ألف درهم.

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمة إلى القضاء بعد ورود بلاغ من إحدى شركات التأمين، يفيد بقيام موظفة استقبال تعمل لديه، بالاستيلاء على مبالغ مالية سلمت إليها من عملاء المكتب، حيث تبين من خلال إجراءات التدقيق على الحسابات بأن المتهمة لم تقم بتوريد تلك المبالغ إلى حساب الشركة، كما هو متبع بحسب اللوائح والإجراءات القانونية بالشركة.

تهم

وخلال الجلسة، واجهت هيئة المحكمة المتهمة بما نسب إليها من تهم، حيث اعتصمت المتهمة بالإنكار، مضيفة بأنها تعمل بالشركة في وظيفة «موظفة استقبال»، وأن مهامها الوظيفية الوكلة إليها لا تتضمن إنجاز طلبات العملاء أو إيداع واستلام الرسوم المالية المرتبطة بها.

تقرير

وعقب قاضي المحكمة بأن محكمة أول درجة، أمرت خلال نظرها للدعوى، بندب خبير حسابي، أودع تقريراً أشار فيه بأن إجمالي المبالغ التي استولت عليها المتهمة وصلت إلى 168 ألف درهم، متسائلاً في الوقت نفسه عن سبب تغيبها عن حضور جلسات محاكمتها.

وبعد مداولات بين هيئة المحكمة والمتهمة قررت المحكمة تأجيل الدعوى إلى جلسة 10 سبتمبر المقبل مع استمرار تكفيل المتهمة، في حال إيداعها ضماناً مالياً.