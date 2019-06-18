تصرفات آسيوي تكشف تورطه في نقل مخدرات في جوفه

المصدر: دبي - رامي عايش

أثارت تصرفات زائر آسيوي في العشرينيات من عمره شبهة رجال الشرطة، بعد إحضاره إلى مكتب التحريات في أحد مراكز الشرطة بموجب شكوى تقدم بها حارس أمن إحدى البنايات التي كان يظل نائماً تحتها قبل إلقاء القبض عليه.

وتفيد التحقيقات في هذه القضية التي نظرتها جنايات دبي اليوم، أن حارس بناية اشتبه بالشاب المذكور كونه كان نائما أسفل البناية التي يحرسها بصورة تظهر وكأنه بلا مأوى، ولدى استدعاء الشرطة، ونقله إلى مكتب التحريات في مركز الاختصاص، لوحظ انه ليس في حالة طبيعية، إذ كان خائفا، غيَر قادر على التحدث بطلاقة، وكان يطلب الماء باستمرار، ولا يمشي بشكل معتدل، ولا يستطيع الجلوس على الكرسي إلا إذا قام بتمديد رجله، قبل أن يعترف بأنه حضر إلى الدولة بتأشيرة زيارة، وأنه ابتلع كبسولات مخدرات مقابل حصوله على مبلغ من الشخص الذي أرسله لتسليمها الى أحد الأشخاص.

ووجهت النيابة العامة إلى المتهم تهمة جلب مؤثر عقلي بقصد الترويج عبارة عن 17 كبسولة تزن 180 غراماً تحتوي على مادة الميثامفيتامين.