صاحب همة يحاول تهريب المخدرات داخل عجلة كرسيه المتحرك

المصدر: دبي-رامي عايش

كشفت النيابة العامة أمام محكمة الجنايات في دبي عن محاولة آسيويين أحدهما صاحب همة، إدخال مخدر الهيروين إلى دبي عبر إخفائه في عجلات العربة المتحركة التي يستخدمها في التنقل والحركة، وكذلك إخفائها داخل فردتي الحذاء التي كان يلبسها المتهم الثاني.

ووجهت النيابة العامة للمتهم الأول صاحب الهمة البالغ من العمر 40 عاما، تهمة جلب وحيازة 1.7 كيو غرام هيروين إلى الدولة بقصد الترويج ، فيما وجهت للثاني نفس التهمة ولكن بحيازة وجلب 527 غراما من المادة السامة عينها.

تفاصيل الضبط

وشهد ضابط تفتيش في جمارك دبي، بتحقيقات النيابة العامة بأنه تم الاشتباه في بداية الأمر بالمتهم الثاني، لدى وصوله منطقة التفتيش داخل القادمين في المبنى رقم 1 لمطار دبي، وأنه كان وقتها برفقة المتهم الأول الذي كان يتنقل على عربة يقودها موظف من خدمة "دناتا" للكراسي المتحركة، " وبتفتيش المتهم الثاني وتمرير حذائه على جهاز كشف الأشعة، اكتُشف وجود كثافة غير طبيعية في فردتي الحذاء اللتين تم فتحهم والعثور داخل بطانتهما على مادة بنية يشتبه بها.

وأضاف الشاهد نفسه أنه تم الاشتباه أيضا بحقيبة وكرسي المتهم الأول صاحب الهمة، بعد تمريرهما على جهاز كشف الممنوعات، مشيرا إلى أنه بتفتيش الحقيبة تم العثور على 4 قطع كثيفة كانت مخباة في أطرافها بطريقة احترافية، وأنه بتفتيش عجلتي الكرسي المتحرك بعد فكهما، عُثر بداخلهما على مادة بنية اللون كانت محشوة بداخلهما. وبعد ذلك تمت إحالة المتهمين إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي ، وتم اتخاذ اللازم بشأنهما مع المضبوطات.