استمرار الدراسة بنظام الثلاثة فصول العام المقبل

المصدر: دبي-رحاب حلاوة

أكد مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم تحفظ على ذكر اسمه في تصريح خاص لـ "البيان" بأن الدراسة مستمرة بنظام الثلاثة فصول العام الدراسي المقبل، وان الوزارة انتهت من وضع الخطة الدراسية للعام الدراسي المقبل.

ونفي ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الخطة الدراسية التي تحتوي على فصلين دراسيين فقط، موضحاً انها غير صحيحة، مشيراً الي ان الوزارة دائما تناشد أولياء الأمور باستقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة سواء من الحسابات الرسمية لوزارة التربية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكر ان مجلس الوزراء كان قد حدد التقويم المدرسي لثلاث سنوات لحسم الجدل في الميدان التربوي ويبدأ دوام الهيئة الأكاديمية في 28 أغسطس المقبل، ودوام الطلبة في 1 سبتمبر، وحددت إجازة الشتاء للطلبة بتاريخ 15 ديسمبر 2019 حتى 9 يناير 2020 بواقع 20 يوم عمل، إجازة الشتاء للهيئات التدريسية والأكاديمية من 22 ديسمبر حتى 2 يناير بواقع أسبوعين، فيما يبدأ دوام الفصل الثاني المعلمين بتاريخ 5 يناير والطلبة في12 الشهر ذاته، وتبدأ إجازة الربيع للطلبة في 29 مارس حتى 9 ابريل 2020 بواقع أسبوعين، فيما تبدأ إجازة الربيع للهيئات الاكاديمية في 29 مارس و تستمر لمدة أسبوع، فيما يبدأ دوام الفصل الثالث للهيئات الأكاديمية في 5 ابريل والطلبة في 12 من الشهر ذاته، و يختتم العام الدراسي للطلبة في 2 يوليو 2020 و الهيئات الإدارية و التدريسية في 9 من الشهر ذاته و تستمر إجازة نهاية العام لمدة 6 أسابيع بواقع 30 يوم عمل، ليكون عدد أيام التدريس 185 يوم مع أيام الامتحانات.