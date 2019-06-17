«استئناف دبي» تؤيد عقوبة عامل تسبب بوفاة زميله أثناء مشاجرة

المصدر: دبي - رامي عايش

أصدرت محكمة الاستئناف في دبي أمس حكمين أحدهما مؤيِّد والآخر مخفِّف، في قضيتي اعتداء أفضى إلى موت، واختلاس أموال.

فقد أيدت المحكمة حبس عامل آسيوي لمدة عامين، والإبعاد عن الدولة، لإدانته بالتسبب في وفاة زميله بأزمة قلبية، أثناء مشاجرة بينهما على خلافات سابقة أثناء سكنهما مع بعضهما البعض في سكن تابع للشركة التي كانا يعملان فيها.

وبحسب تحقيقات النيابة العامة، فإن الجاني دفع المجني عليه أثناء مشادة كلامية فسقط على الأرض ما أدى إلى فقدانه الوعي وإصابته بصعوبة في التنفس واحتشاء قلبي، وفي النهاية موته بعد عدة ساعات من الواقعة، بالرغم من محاولة إسعافه من قبل طاقم الإسعاف.

وكان بلاغ ورد إلى غرفة العمليات بشرطة دبي بتاريخ 18 يناير من العام الحالي يفيد بحدوث مشكلة في أحد غرف العمال في منطقة المحيصنة، وأن المدان اعتدى على المجني عليه بيده وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج إلا أنه فارق الحياة بسبب قصور بعضلة القلب، فيما كان المدان مثل أمام محكمة جنايات دبي «بتهمة» الاعتداء المفضي للموت، وجنحة تعاطي المشروبات الكحولية.

تخفيف عقوبة

وفي القضية الثانية، خففت «استئناف دبي» عقوبة سجن محاسب آسيوي من 5 سنوات إلى عام واحد وتغريمه مبلغ 150 ألف درهم وسداد المبلغ المختلس والبالغ 193 ألف درهم. وكان المحاسب قد اختلس مبلغ 193 ألف عائد لجهة عمله، بتزوير مستندات إلكترونية رسمية (إيصالات مالية)، وتقييد عملية استلامه لتلك المبالغ في النظام الإلكتروني المحاسبي على أنها دفعات تم تحصيلها بشيكات آجلة، كما امتنع عن إيداع المبالغ التي يتحصل عليها من العملاء في الحساب البنكي الخاص بالشركة.