محاكمة مستشفى خاص تأخّر عن سداد رواتب موظفيه

المصدر: أبوظبي - موفق محمد

تقدم عدد من موظفي أحد المستشفيات الخاصة بأبوظبي، بدعوى قضائية يختصمون فيها جهة عملهم، مطالبين إياها بسداد رواتبهم.

الدعوى التي نظرتها محكمة استئناف أبوظبي، تعود تفاصيلها إلى تأخر المستشفى في دفع رواتب بعض العاملين لديه، ليشرع بعد ذلك الموظفون في التواصل مع الجهات المعنية وإحالة المستشفى إلى القضاء.

وخلال الجلسة، وبمواجهة هيئة المحكمة لممثل المستشفى عما أسند له من التهم، أنكر تهمة التأخر عن دفع رواتب الموظفين.

وأكد المحامي الموكل للدفاع عن المستشفى، أن موكلته قامت بسداد جميع الرواتب المقررة للموظفين العاملين لديه، ومنهم الأطراف الشاكية.

وسلم المحامي هيئة المحكمة شهادة مستخرجة من وزارة الموارد البشرية والتوطين، تفيد بتسديد المستشفى لجميع الرواتب، مشيراً إلى أن المستشفى أودع الرواتب للموظفين قبل تاريخ فتح البلاغ ضده.

ونوه بأنه سبق أن تم في وقت سابق، وأن حرر نفس البلاغ ضد المستشفى لتأخره أيضاً عن سداد الرواتب وقضت المحكمة ببراءة المستشفى منه.

وبعد مداولات بين هيئة المحكمة والدفاع، قرر قاضي المحكمة تأجيل النظر في الدعوى إلى جلسة 5 من أغسطس المقبل، وصرحت للمحامي الموكل للدفاع عن المستشفى باستخراج شهادة أخرى من وزارة الموارد البشرية والتوطين على أن يحدد بها تاريخ دفع رواتب الموظفين، للتأكد من أن تاريخ تسديد الرواتب يسبق تاريخ فتح الدعوى ضد المستشفى.