وفاة طفل بعد نسيانه في حافلة مقفلة

المصدر: دبي - رامي عايش

أفادت القيادة العامة لشرطة دبي عبر موقعها على «تويتر» أنه توفي أمس طفل يبلغ (6 سنوات) من الجنسية الآسيوية في حافلة تابعة لمركز تحفيظ القرآن في منطقة القوز بعد نزول جميع الأطفال وإغلاق الأبواب وتركه منسياً منذ الساعة 8:00 داخل الباص حتى فارق الحياة.

من جهتها تقدمت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي بصادق المواساة لذوي الفقيد الطفل الذي توفي داخل حافلة تابعة لأحد مراكز تحفيظ القرآن التابعة للدائرة؛ سائلة المولى لهم الصبر والسلوان.

وأكدت الدائرة في تصريح لها عقب الحادث؛ مسؤوليتها تجاه الإشراف الفني على مجموعة من المؤسسات الإسلامية ومراكز التحفيظ والتي يديرها أهل الخير سواء من المواطنين أو المقيمين.

وأضافت الدائرة:«حيث إن المسؤولية تقع على عاتق هذه المراكز فإن الدائرة تقوم بمتابعة الحادث الذي وقع في أحد المراكز، راجين الانتظار لحين الانتهاء من التحقيقات من قبل الجهات المختصة مع إدارة المركز للنظر في الملابسات».