الإحباط يدفع متهماً لمحاولة الهروب من الشرطة

المصدر: Ⅶ رأس الخيمة ــ أحمد أبو الفتوح

حددت محكمة الجنايات في رأس الخيمة، بجلستها التي عقدت، أمس، برئاسة القاضي سامح شاكر، موعد صدور حكمها في قضية متهم عربي الجنسية، حاول الهروب من أحد مراكز الشرطة والاعتداء على رجال الشرطة، عند اللحاق به قبل أن يتم القبض عليه، وإحالته للنيابة العامة، إلى يوم 26 يونيو الجاري.ودافع المتهم عن نفسه أمام هيئة المحكمة بالقول: «إن سماعه من أحد رجال الأمن خلال وجوده داخل مركز الشرطة، بعدد الدعاوى الموجهة ضده من عمال الشركة الخاصة به، واحتمالية وصول العقوبات إلى الحبس لأكثر من 5 أعوام، جعلته يشعر بالإحباط، وعدم إدراكه لما يفعله، حيث أكد أن خروجه من مركز الشرطة أمر عادي، وليس محاولة للهروب». كما أنكر تهمة الاعتداء على رجل الشرطة عند اللحاق به للقبض عليه قبل الهروب من المكان.