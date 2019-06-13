موظفة تستولي على 168 ألف درهم من عملاء التأمين

المصدر: Ⅶ أبوظبي ــ موفق محمد

باشرت محكمة استئناف أبوظبي في جلستها المنعقدة، أمس، النظر في قضية اتهام فتاة من جنسية آسيوية، تتهمها النيابة العامة، باستغلال وظيفتها في الاستيلاء على مبلغ 168 ألف درهم، سُلمت إليها من عملاء الشركة التي تعمل بها مقابل استصدار شهادات تأمين.

وأحالت النيابة العامة المتهمة إلى القضاء بعد ورود بلاغ إلى الجهات المعنية، يفيد بوجود موظفة استغلت وظيفتها للاستيلاء على أموال الشركة التي تعمل بها، حيث أدعت للمتعاملين بأنها الشخص المسؤول عن استلام رسوم إصدار شهادات التأمين، وبالتالي تم تسليمها المبالغ المالية محل الاتهام.وبعد مداولات بين هيئة المحكمة ودفاع المتهمة، قرر القاضي تأجيل القضية إلى 10 سبتمبر مع إعادة ملف القضية إلى الخبير السابق أو غيره، وذلك بهدف بحث اعتراض المتهمة على التقرير.