إنقاذ مواطنين علقا في قمة جبل وادي البيح

المصدر: وام

نفذ المركز الوطني للبحث والإنقاذ اليوم مهمة إنقاذ وإخلاء طبي لمصابين إماراتيين علقا في قمة جبل وادي البيح.

وتلقى المركز بلاغا من عمليات شرطة رأس الخيمة يفيد بوجود شخصين عالقين في قمة جبل وادي البيح وأن أحدهما مصاب بإعياء شديد وتعب ولا يستطيع الحركة وعليه تم إعطاء طائرة البحث والانقاذ التابعة للمركز أمرا للإقلاع وتمرير الإحداثيات للطيار، وعلى الفور تم تحريك الطائرة إلى قمة جبل وادي البيح حيث تم إخلاء المصابين بواسطة الرافعة من قمة الجبل ونقلهما الى مستشفى عبيدالله برأس الخيمة لتلقي العلاج اللازم.

يذكر أن المركز الوطني للبحث والإنقاذ، الذي يتخذ من أبوظبي مقراً رئيسياً له، هو المركز الأول من نوعه في الدولة ويتولى جميع المهام الخاصة بعمليات البحث والإنقاذ مُطبقاً أعلى المعايير الدولية المستمدة من منظمة الطيران المدنى الدولى "إيكاو" والمنظمة البحرية الدولية.