شرطة الشارقة تنقذ طفلاً شارف على السقوط من إحدى البنايات

المصدر: البيان الالكتروني

تمكنت شرطة الشارقة من إنقاذ طفل شارف على السقوط من نافذة إحدى البنايات التي يقيم فيها مع أفراد أسرته بمدينة خورفكان ، حيث شاءت العناية الإلهية تواجدهم في الموقع في الوقت المناسب وملاحظتهم للحالة التي كان عليها الطفل .

وتعود التفاصيل الواقعة إلى أنه أثناء مرور إحدى دوريات شرطة الشارقة في مناطق الاختصاص بمدينة خوررفكان لاحظ أحد الضباط وجود طفل في حوالي الثانية عشرة من العمر يطل من نافذة إحدى البنايات المرتفعة حيث كان على وشك السقوط من النافذة ، ولاحظ رجال الدورية أن الطفل لا يستجيب للنداء، وبدا أنه فاقد السمع ، حيث قرروا التدخل بسرعة لإنقاذه.

ومن خلال سرعة استجابتهم وحسن تصرفهم فقد تمكن رجال الدورية من انقاذ حياة الطفل، الذي يشارف على السقوط، وتبين بالفعل أن الطفل من أصحاب الهمم حيث قام والده على الفور بسحبه من النافذة وإغلاقها، وتم التنبيه على والد الطفل المعاق بضرورة متابعة ابنه وإحكام نوافذ الشقة حفاظاً على سلامته.

وكررت شرطة الشارقة تحذيرها لأفراد المجتمع وأولوياء الأمور من مخاطر سقوط الأطفال من شرفات ونوافذ البنايات العالية والأبراج السكنية تفادياً لوقوع الحوادث المأساوية التي تقع جراء الإهمال وعدم مراقبة الأطفال من قبل ذويهم ، كما نبهت إلى ضرورة إبعاد المقاعد أو الطاولات، وعدم تركها بالقرب من النوافذ او الشرفات ما يؤدي لصعود الأطفال وسقوطهم من المواقع المرتفعة.