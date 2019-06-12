40 % انخفاض وفيات الحوادث المرورية الجسيمة خلال 4 أشهر في عجمان

المصدر: عجمان - أسامة أحمد

أشارت الإحصائية المرورية الصادرة من القيادة العامة لشرطة عجمان إلى انخفاض وفيات الحوادث الجسيمة بنسبة 40% خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الجاري بواقع 54 حادثاً مرورياً جسيماً، كما سجلت وفاة 6 أشخاص مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي التي سجلت وفاة 10 أشخاص.

وأكد اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي قائد عام شرطة عجمان لـ«البيان»، اهتمام وحرص الشرطة في تكثيف برامج التوعية المرورية، وتطبيق العديد من المبادرات من واقع تحليل الإحصاءات المرورية؛ بهدف الحد من الحوادث البليغة التي يروح ضحيتها زهرة شباب الوطن، مشيراً إلى زيادة عدد الدوريات المرورية ورقباء السير لإحكام الرقابة على الطرقات.

وذكر أن الأربعة أشهر الأولى من العام الحالي شهدت انخفاض إجمالي عدد الحوادث البليغة والبسيطة وعدد الإصابات الناجمة من وقوع الحوادث المرورية المختلفة، كما أشار إلى أن انخفاض عدد الوفيات بسبب الحوادث المرورية مؤشر إيجابي في ظل تنامي عدد السكان ومستخدمي الطريق، لافتاً بأنه جاء ثمرة لجهود الشرطة ودائرة البلدية والتخطيط من خلال عمل اللجنة المرورية المشتركة وتحديد الطرقات التي تشهد أكثر الحوادث.

وأفاد بأنه تم سحب 1993 رخصة قيادة خلال 4 أشهر الأولى من العام الحالي، وذلك بانخفاض بنسبة 28% عن نفس الفترة من العام الماضي، حيث تم سحب 2767 رخصة قيادة.

ولفت القائد العام لشرطة عجمان عن زيادة عدد المركبات المحجوزة بنسبة 95%، حيث تم خلال أربعة أشهر حجز 219 مركبة، وبينما شهدت ذات الفترة من العام الماضي حجز 111 مركبة؛ وأرجع الأمر بسبب مخالفات عدم تجديد ملكية المركبة بعد الانتهاء لمدة 3 أشهر، والسرعة الزائدة في بعض الطرقات، وتجاوز الإشارة الحمراء في التقاطعات.