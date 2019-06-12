عام حبساً والإبعاد لمستشار قانوني أدين بالاختلاس

المصدر: دبي - رامي عايش

قضت الهيئة القضائية في محكمة الجنايات في دبي أمس بحبس مستشار قانوني عربي في العقد السادس من العمر لسنة، وإبعاده عن الدولة بعد انقضاء مدة الحكم لإدانته، في جريمة تزوير 4 إيصالات رسوم قضايا منسوب صدورها إلى محاكم الإمارة، والاحتجاج بها أمام مسؤوله ابن موطنه الذي يملك شركة، والاستيلاء على 145 ألفاً و 450 درهماً سلمت إليه على سبيل الوكالة.

وشهد مالك الشركة التي كان يعمل فيها المستشار في تحقيقات النيابة، أن الأخير عمل في شركته مستشاراً قانونياً في فبراير 2017 وحتى سبتمبر من العام نفسه، وقد كلفه لمتابعة القضايا المتعلقة بالشركة، إذ كان يسلمه مبالغ من أجل تسجيل دعاوى على الشركات الأخرى في بعض الحالات. وأضاف الشاهد أنه اكتشف أن «المذنب» يختلس المبالغ لصالحه دون توريدها في خزينة محاكم دبي.