آسيوي يرفض الدية ويطالب بالقصاص من قاتل شقيقه

المصدر: أبوظبي - موفق محمد

رفض شاب آسيوي التنازل عن حقه في الحصول على القصاص من قاتل شقيقه، رافضاً كافة الوساطات التي تمت والعروض المالية التي انهالت عليه، بهدف قبول الصلح مع القاتل والعفو عنه.

وخلال الدعوى التي نظرتها محكمة جنايات أبوظبي في جلستها المنعقدة، أمس، تمسّك شقيق المجني عليه (ولي الدم) بطلب إيقاع أقصى عقوبة بحق المتهم، وهي القصاص شرعاً، مشيراً إلى أنه فقد أقرب أشقائه إليه، وأن أسرته تعيش في حالة من الحزن والصدمة بسبب فاجعة موته غدراً.

ورد شقيق المتهم عند سؤاله من قبل هيئة المحكمة، بأن موقف جميع أفراد أسرته ثابت تجاه تطبيق عقوبة القصاص بحق المتهم، فلا يوجد تنازل أو تسوية للإعفاء عن المتهم مقابل الدية أو غيرها.

ومن جانبه، دفع المحامي الحاضر مع المتهم، بتوافر حالة الدفاع الشرعي عن موكله، وقال إن الواقعة تتلخص في أن المجني عليه وفتاة حضرا سوياً إلى مقر تواجد المتهم، حيث نشب بينهم خلاف حاد على خلفية قيام المتهم بارتكاب عدد من التجاوزات للوائح والأنظمة المعمول بها في الشركة التي يعملون جميعاً فيها، تطور بعد ذلك إلى اعتداء متبادل.

حينها قام المتهم بأخذ سكينة كانت موجودة بالمكان، محاولاً تهديدهما وترعيبهما، وعندما حاول المجني عليه ردعه، قام المتهم بتوجيه طعنة إلى منطقة الصدر وأخرى إلى البطن، الأمر الذي أسفر عن سقوطه صريعاً مضرجاً بدمائه، ليتم بعد ذلك إبلاغ الجهات المعنية التي حضرت إلى موقع الحادثة وألقت القبض على المتهم، ومن ثم أحالته إلى محكمة الجنايات.