شرطة الشارقة تلقي القبض على سارقة حقائب نسائية

المصدر: البيان الإلكتروني

ألقت شرطة الشارقة القبض على امرأة من إحدى الجنسيات الآسيوية بعد قيامها بسرقة حقيبة يد تحتوي على مقتنيات، ومبالغ مالية تقدر قيمتها بـ 30 ثلاثين ألف درهم، تعود لسيدة أخرى أثناء تواجدها بأحد المراكز التجارية بالشارقة.

وكان بلاغ قد ورد إلى مركز شرطة البحيرة الشامل بشرطة الشارقة، من إحدى السيدات يفيد بتعرضها للسرقة من قبل مجهول أثناء قيامها بالتسوق، حيث فقدت حقيبة يدها التي تحتوي مقتنيات بقيمة ثلاثين ألف درهم .. وبناء على المعلومات الأولية، التي توفرت من خلال أقوال الشاكية، فقد تم تكليف فريق تحليل الأسلوب الجرمي بإدارة مراكز الشرطة الشاملة، بمتابعة القضية، وكشف هوية الجاني، وتبين من خلال متابعة حيثيات الواقعة، قيام امرأة مجهولة بسرقة الحقيبة أثناء تركها من قبل صاحبتها داخل عربة للأطفال، وانشغالها بمتابعة أطفالها في ردهة الألعاب بالمركز، وعليه تمكن الفريق من تحديد هوية المتهمة، ومكان تواجدها والقبض عليها، واستعادة الحقيبة المسروقة التي تعود إلى الشاكية بكافة محتوياتها.

وأشار العقيد يوسف بن حرمول نائب مدير إدارة مراكز الشرطة الشاملة، رئيس فريق تحليل الأسلوب الجرمي، إلى قيام ضعفاء النفوس في كثير من الأحيان باستهداف حقائب السيدات، مستغلين حالات الغفلة، أو الإهمال، وترك الحقيبة بعربة التسوق، أو عربة الأطفال أثناء قيام صاحبتها بالتسوق، أو انشغالها بمتابعة الأطفال، مبيناً إلى أن شرطة الشارقة أطلقت العديد من الحملات التوعية في هذا الشأن، ومنها حملة (احذر .. تأمن)، والتي تهدف إلى الحفاظ على الممتلكات، والمقتنيات من السرقة.

ودعا نائب مدير إدارة مراكز الشرطة الشاملة بشرطة الشارقة؛ أفراد الجمهور إلى ضرورة اليقظة والحذر، وعدم ترك ممتلكاتهم الخاصة كالحقائب اليدوية، أو المغلفات التي تحتوي على أموال في أوضاع قد تعرضها للسرقة أثناء انشغالهم بالتسوق، أو تواجدهم في الأماكن المزدحمة، أو تركها بالمركبات.