تشكيل عصابي يهرّب المخدّرات بين 3 دول خليجية

المصدر: دبي - رامي عايش

أسهم مصدر سري لشرطة دبي من سلطنة عمان، في متابعة وضبط تشكيل عصابي يعمل في دول خليجية، متورط في نقل 4 كيلو غرامات من مادة الكريستال المخدرة من السلطنة إلى السعودية، مروراً بدبي، بإيعاز وتخطيط من تاجر مخدرات يقيم في موطنه الآسيوي.

وبحسب أوراق التحقيقات في هذه القضية، التي نظرتها محكمة الجنايات في دبي، أمس، فإن المصدر حضر إلى دبي مع وفد من السلطنة، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي وإدارة مكافحة المخدرات الاتحادية، لمتابعة وضبط المتورطين في جريمة تهريب ونقل الكريستال، ومن ثم تتبع مع الجهات الأمنية سيارة المتورط بنقل هذه المواد المحظورة، بعد استلامها في دبي، إلى حين وصوله الحدود السعودية، لضبط الشخص المسؤول عن استلام هذه المواد في المملكة.

شهادة

وشهد شرطي في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بتحقيقات النيابة العامة، بورود معلومات لدى إدارة مكافحة المخدرات الاتحادية من قبل السلطات العمانية، عن تهريب كمية من مخدر الكريستال إلى المملكة العربية السعودية عبر الإمارات، وسيتم تسليم الكمية في دبي، ليتم نقلها لاحقاً إلى السعودية، وعليه، تم تكليفه من قبل إدارة مكافحة المخدرات الاتحادية، بالتنسيق مع الوفد العماني، للدخول إلى أرض الدولة، ومصدر الشرطة الذي يرافقهم، ليتم استلام الكمية، كما هو محدد.

وأضاف أنه استقبل الوفد العماني، وبرفقته مصدر الشرطة، حيث كانت المحادثات الصوتية على مسمع منه، والتي كانت ما بين (المصدر) وبين الشخص الموجود في موطنه الآسيوي على مكبر الصوت، حيث كان الحديث صراحة عن كمية 4 كيلو غرامات من مخدر الكريستال، ليتم نقلها إلى المملكة، وتم إرسال موقع تسليم مخدر الكريستال إلى مصدر الشرطة، وبالتحديد في السوق الصيني، وتم إعداد كمين لإلقاء القبض على الشخص الذي سيحضر لتسليم الكمية لمصدر الشرطة.