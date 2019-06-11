شرطة أبوظبي: رمي المخلّفات على الطريق سلوك مرفوض

المصدر: أبوظي - البيان

دعت شرطة أبوظبي الجمهور إلى ضرورة التعاون في الحفاظ على المظهر الحضاري للعاصمة بالتقيد بقوانين وأنظمة المرور وإرشادات الجهات المختصة بالبيئة.

واعتبرت رمي المخلفات من السيارات على الطريق العام سواء من قائد المركبة أو مرافقيه من السلوكيات السلبية التي تؤثر بشكل كبير في حماية البيئة والمظهر الحضاري للمدن، إلى جانب ما تسببه تلك المخالفة من إرباك لحركة السير والمرور للمركبات ولمستخدمي الطريق ما قد يتسبب في وقوع الحوادث المرورية.

وأكدت الحرص على مواصلة جهودها في توعية قائدي المركبات ومستخدمي الطرق بتفادي السلوكيات غير الحضارية التي يرتكبها بعض السائقين والتسبب في تشويه البيئة والمظهر الحضاري.

وأوضحت أن حكومة أبوظبي ومن خلال جهاتها المختصة تواصل نشر الرقعة الخضراء وتزيين الشوارع.