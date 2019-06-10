11 كيلو كوكايين في حقيبة مسافر «ترانزيت»

المصدر: دبي - رامي عايش

باشرت محكمة الجنايات في دبي محاكمة مسافر «ترانزيت» أوروبي في العقد السادس من العمر بتهمة نقل 11 كيلو غرام كوكايين في حقيبته أثناء توقفه في مطار دبي، ليكمل رحلته التالية إلى وجهته المنشودة.

وشهد شرطي في الإدارة العامة لأمن المطارات بتحقيقات النيابة العامة بالاشتباه بإحدى حقائب مسافري الترانزيت أثناء المناوبة المسائية في قسم مناولة الأمتعة في المبنى رقم 3 بمطار دبي، أثناء عرضها على جهاز فحص الأمتعة بالأشعة السينية، وبالتنسيق مع طيران الإمارات تم فتح الحقيبة التي اشتبه بها، وبتفتيشها تبين له وجود 10 قطع كبيرة الحجم ملفوفة بورق القصدير.

وأضاف الشاهد «باستدعاء المسافر وهو المتهم قيد الدعوى، والاستفسار منه عن حقيقة هذه المضبوطات، ادعى بأنها ليست له، علما أن رقم الحقيبة لرقم الأمتعة التي بحوزته،» مشيراً إلى أنه باستدعاء جميع حقائب المتهم، وتفتيشها، ومطابقتها بالأرقام الصحيحة للطرود التي يحملها المتهم بيديه، عُثر في أسفل إحداها على 10 قطع كبيرة الحجم مغلفة بأوراق الألومنيوم، تبين أنها لمسحوق مادة الكوكايين وفق معاينة أحد أفراد الإدارة العامة لمكافحة المخدرات لها.