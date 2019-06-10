يهدد أمه بتفجير المنزل بعد إحضار صديقه إليه

المصدر: دبي-رامي عايش

أحالت النيابة العامة إلى الهيئة القضائية في محكمة الجنايات في دبي اليوم، خليجياً في الثلاثينيات من عمره بتهمة تهديد أمه وأخته بتفجير منزلهم بأسطوانة غاز، ما لم تتنازلا عن القضية التي رفعتاها بحقه، بعيد جريمة السرقة التي ارتكبها بحق أخته التي سرق من غرفتها 23 ألف درهم .

وشهدت والدة المتهم وهي ربة بيت عمرها 55 سنة، في التحقيقات النيابية، أن ابنها المتهم، حضر ظهر يوم الواقعة في أبريل الماضي إلى المنزل برفقة صديق له، وعندما طلبت من "الأخير " أن يغادر المكان، غضب المتهم وأتلف الزجاج الأمامي لمركبتين للأسرة، ثم حمل أسطوانة غاز مهددا بتفجيرها داخل المنزل الذي غادرته الأم وبقية أفراد عائلتها ، وعادت إليه في اليوم التالي لتجد الباب الرئيسي له مفتوحا، مثلما وجدت مقتنيات غرفة ابنتها مبعثرة ، والخزنة مكسورة.

وأضافت أن المتهم سرق من خزنة ابنتها 23 ألف درهم من 45 ألف، قبل أن تستدعي الشرطة وتفتح بلاغا في ولدها الذي ألقي القبض عليه وأقر بحرق نفسه وسرقة المبلغ العائد لشقيقته عن طريق كسر خزنة الغرفة بواسطة مطرقة وإتلاف زجاجي المركبتين.