يهدد طليقته بتسجيل مخلّ بالآداب إذا لم تتنازل عن النفقة

المصدر: دبي - رامي عايش

هدد وسيط عقاري آسيوي طليقته باصطناع تسجيل مخل بالآداب لها، ونشره على وسائل التواصل الاجتماعي، ونزع الأبناء منها بالقوة، إذا لم تتنازل عن قضية النفقة التي قيدتها بحقه أمام القضاء.

وشهدت المجني عليها في تحقيقات النيابة العامة في هذه القضية التي نظرتها «الجنايات» أمس، بأن طليقها حضر في يوم الواقعة إلى المنزل لرؤية أبنائهما، وبأنه أخذ يصرخ عليها طالباً منها التوجه إلى المحاكم للتنازل عن شكوى بخصوص النفقة، مهدداً إياها أنها في حال لم تفعل ذلك، فإنه سيأخذ الأبناء منها بالقوة وسوف يصطنع مقطع فيديو مخلاً بالآداب لها، وينشره على مواقع التواصل الاجتماعي.