عربيان يسرقان عصائر وشوكولاتة من «سوبر ماركت»

المصدر: دبي - البيان

أحالت النيابة العامة، إلى محكمة الجنايات في دبي، أمس، شابين عربيين، أحدهما يعمل مراسلاً، والآخر موظفاً، بتهمة الشروع في سرقة عصائر وقطع شوكولاتة ومعلبات أغذية وزجاجة عطر، بقيمة إجمالية 225 درهماً من «سوبر ماركت»، بعد الاعتداء على حارس أمن المحل أثناء محاولة الهروب من المكان.

ودلت التحقيقات أن الناس الذين كانوا موجودين أمام المحل، تمكنوا من ضبط المتهمين قبل فرارهما بالمسروقات، وأنهما كانا تحت تأثير المشروبات الكحولية، زيادة على اتهامهما بإتلاف 3 أجهزة حواسيب آلية مملوكة للمحل، وقت ارتكابهما الجريمة.